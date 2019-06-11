16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПТС отчиталось о завершении гидравлических испытаний "Т Плюс" и "ПТС" начали перекладку самого крупного участка теплосетей в Самаре На ул. Ново-Вокзальной опять забила вода из-под земли Вандалы изуродовали фонтан "Древо жизни" В Октябрьске благоустраивают центральный пляж

ЖКХ и благоустройство Общество

ПТС отчиталось о завершении гидравлических испытаний

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати

В Самаре 10 июня завершились гидравлические испытания тепломагистралей от Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей".

Во время нее энергетики обнаружили 12 участков магистральных трубопроводов, требующие обновления. По данным ПТС, большую часть повреждений устранили в период испытаний, а оставшиеся участки не влияют на обеспечение жителей горячей водой.

С понедельника магистрали заполняют, а 11 июня до конца дня планируется возобновить штатный режим ГВС.

В период гидравлических испытаний на ул. Ташкентской смонтировали временный трубопровод. Благодаря ему теплоэнергетики сохранят горячее водоснабжение ближайших кварталов на время крупномасштабной перекладки теплосети.

Отдельно ПТС отмечает, что возобновление подачи горячей воды в каждом конкретном доме зависит от оперативной работы персонала управляющих компаний. И если к 12 июня в ваш дом не вернулась горячая вода, то следует обращаться в ТСЖ и УК.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30