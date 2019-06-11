ПТС отчиталось о завершении гидравлических испытаний

В Самаре 10 июня завершились гидравлические испытания тепломагистралей от Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей".

Во время нее энергетики обнаружили 12 участков магистральных трубопроводов, требующие обновления. По данным ПТС, большую часть повреждений устранили в период испытаний, а оставшиеся участки не влияют на обеспечение жителей горячей водой.

С понедельника магистрали заполняют, а 11 июня до конца дня планируется возобновить штатный режим ГВС.

В период гидравлических испытаний на ул. Ташкентской смонтировали временный трубопровод. Благодаря ему теплоэнергетики сохранят горячее водоснабжение ближайших кварталов на время крупномасштабной перекладки теплосети.

Отдельно ПТС отмечает, что возобновление подачи горячей воды в каждом конкретном доме зависит от оперативной работы персонала управляющих компаний. И если к 12 июня в ваш дом не вернулась горячая вода, то следует обращаться в ТСЖ и УК.