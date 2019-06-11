Глава региона вручил государственные награды жителям Самарской области

Во вторник, 11 июня, в преддверии Дня России губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды за особые заслуги в труде жителям Самарской области.

Среди них — сотрудники промышленных предприятий, ученые, рабочие, врачи, педагоги, работники сельского хозяйства, общественники и предприниматели, муниципальные служащие, представители практически всех профессий.

"Поздравляю с высокой оценкой вашего труда, вклада в развитие нашего региона, нашей великой России. Я уверен, что эти награды будут импульсом для новых достижений в том деле, в котором вы — настоящие мастера", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

Глава региона выразил уверенность в том, что жители Самарской области, которые были удостоены высоких званий и наград, будут передавать свой богатый опыт и уникальный талант следующим поколениям. "На вас равняются, вам хотят подражать — это очень ценно и дорого", — отметил Дмитрий Азаров.

Среди награжденных — первый заместитель генерального директора АО "Тяжмаш" Роман Ларионов. Указом президента РФ он удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"У предприятия серьезный объем заказов, строим космодром "Восточный", начинаем готовится с "Роскосмосом" к сверхтяжелым стартам, участвуем в строительстве практически всех атомных станций, которые возводит "Росатом" и в России, и за рубежом, есть интересные проекты гидроэлектростанций. Также предприятие работает над диверсификацией производства", — поделился Роман Ларионов.

Главный специалист отдела опытно-конструкторского бюро ПАО "Кузнецов" Владимир Чикин также удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он работает на предприятии с 1966 года. Будучи уже на пенсии, он продолжает трудиться на родном заводе.

Владимир Чикин уверен, что ПАО "Кузнецов" имеет огромный потенциал. На заводе растет смена — молодые, способные специалисты. "Наша работа помогает обеспечивать обороноспособность нашей Родины. И не только. Например, уникальная горелка, созданная для чаши Олимпийского огня в Сочи, была создана нами на основе существующих форсажных технологий. Причем в конкурентной борьбе за право осуществить этот проект наше предприятие победило другую компанию", — рассказал он.

Также Дмитрий Азаров вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директору производства ПАО "АвтоВАЗ" Аркадию Глазунову. "Я думаю, что выражу общее мнение: завод сегодня преображается, — заявил Глазунов. — Мне довелось руководить мультибрендовой линией, на которой собирают Renault, Nissan, Lada. И сегодня можно сказать, что мы достойно представляем автомобилестроение России, гордимся продуктом, который выпускаем. Потребитель голосует за нас: "Лада-Гранта" и "Лада-Веста" — лидеры продаж. Мы будем запускать и множество новых проектов. С благодарностью принимая ту оценку, которая нам сегодня была дана, я уверен, мы не подведем!".

Главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Игорь Немченко, которому было присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", поделился планами своего учреждения на будущее: "В ближайшее время откроем еще один городской офис в районе Ипподрома, сегодня это у нас самая отдаленная территория. Там будут работать не только врачи общей практики, но и специалисты узкого профиля. Сейчас идет процесс лицензирования".

Постановлением губернатора генеральный директор ООО "Самараавтожгут" Александр Дорофеев награжден знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью". Он руководит предприятием, на котором работает много людей с ограничениями по здоровью, уже 35 лет. До этого трудился сначала простым рабочим, а потом уже стал мастером.

"Мы с трудом пережили перестройку, когда государство нас перестало поддерживать, — поделился воспоминаниями Александр Дорофеев. — Но со временем жизнь стала налаживаться. И сегодня я благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за предоставленные меры поддержки. У нас есть заказы от АвтоВАЗа, будем поставлять комплектующие для новых моделей. Работаем с Россельмашем, начинаем сотрудничать с китайскими производителями автомобилей. Мы сейчас уверенно смотрим в будущее".

Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что Россия вступила в новый этап развития: утверждены 12 национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

"И в каждой сфере нашей жизнедеятельности есть свой нацпроект, а, значит, есть возможность проявить себя, добиться выдающихся результатов. Если вся нация включится в реализацию нацпроектов, мы вместе добьемся поставленных целей, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — А наша великая Родина, уверен, оценит этот вклад в развитие нашей страны!".