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Суды Происшествия

Осужденные за подкуп руководители "ЭнергоМонтажСервиса" не смогли оспорить приговор

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 июня, Самарский областной суд рассматривал апелляционные жалобы и представление прокуратуры на приговор Куйбышевского райсуда владельцам самарского ООО "ЭнергоМонтажСервис" Алексею Калдаеву и Алексею Ноняве, приговоренным за коммерческий подкуп к четырем с половиной и двум годам лишения свободы.

Напомним, в январе 2018 г. по оперативной разработке регионального ФСБ в отношении Калдаева и Нонявы возбудили уголовное дело, оба оказались под домашним арестом.

По версии правоохранителей, угрожая расправой, они требовали у некоего Трифонова 1,7 млн руб. за перечисление оплаты за выполненные ООО "СМУ-1" ремонтные работы по договору субподряда. В рамках оперативного эксперимента Трифонов передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж 565 тыс. рублей.

19 февраля 2019 г. федеральный судья Татьяна Вышутина признала мужчин виновными. После оглашения приговора их обоих взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура осталась недовольна тем, что представители малого бизнеса не получили дополнительное наказание — штраф в размере 14-кратной вмененной суммы. Защита же требовала оправдания. 

По мнению адвоката Андрея Соколова, защищающего Калдаева, в действиях его клиента отсутствует состав преступления, потому что он на момент задержания не был ознакомлен с приказом о его назначении на должность директора ООО " ЭМС". Следовательно, не зная, что назначен руководителем, он не мог распоряжаться средствами предприятия, на которые якобы претендовало СМУ-1.

Адвокат обратил внимание суда на то, что, согласно сверке взаиморасчетов, на момент передачи денег "ЭМС" было должно "СМУ-1" всего 72 тыс. руб. и принесенный Тимониным полуторамиллионный "подкуп" явно был не соразмерен.

Калдаев утверждает, что беря деньги, полагал, что Тимонин возвращает ему долг. В суде Тимонин не отрицал, что Калдаев в течение года дал ему в долг около 600 тыс. руб., но уверял, что деньги вернул. Предоставить какие-либо письменные доказательства погашения задолженности он не смог.

Защита Нонявы настаивала, что приговор незаконен потому, что само уголовное дело возбудили незаконно: в нем нет заявления потерпевшего. То есть никакой ущерб действиями осужденных не был причинен, следовательно, никакого преступления не было совершено. Адвокат Анатолий Кузнецов просил суд внести частное определение в адрес прокурора, направившего в суд дело с незаконным обвинением в том, что в результате действий обвиняемых "пострадал престиж предпринимательской деятельности" и наступили прочие виртуальные негативные последствия.

К апелляционной жалобе приобщили справку из налоговой инспекции о том, что СМУ-1 имеет всего двоих работников и оплатила за четвертый квартал 2017 г. НДС — 2,1 тыс. руб. при том, что исполнила контракт на 20 млн рублей.

Суд не принял доводов защиты и оставил решение первой инстанции без изменения. По словам адвоката Соколова, они будут обязательно подавать кассационную жалобу.

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