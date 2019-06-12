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ЖКХ и благоустройство Общество

В Куйбышевском районе на нескольких улицах временно отключат холодную воду

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары с 10:00 13 июня на нескольких улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает ООО "РКС-Самара".

Фото: Архив «ВН»

На ул. Медицинской будут врезать трубу холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Новое подключение повысит надежность водоснабжения в поселках: 113 км, Красный Кряжок и в 25 квартале Куйбышевского района. К сожалению, ремонт участка возможен только при полном отключении водовода.

На время работ будут отключены: ул. Бакинская, 1-38; ул. Грозненская, 4-69; Пугачевский тракт, 16-66; ул. Фасадная, 1-28; ул. Кишиневская, 1-22; ул. Зеленая, 5-25; ул. Нефтянников, 4-49; ул. 40 лет пионерии, 4-23; ул. Стадионная, 1-4; ул. Калининградская, 1-52; Молодежный пер., 3-22; ул. Рижская, 5-9; пер. Строителей, 3-11; ул. Молдавская, 3-22; Торговый пер., 3-28; ул. Медицинская, 1-17.                      

Работы планируется завершить в первой половине дня 14 июня.

Для горожан будут доступны бойлеры по адресам: ул. Медицинская, 4; ул. Фасадная, 7; ул. Фасадная, 23; ул. Калининградская, 14.

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