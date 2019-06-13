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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти благоустроен еще один двор по программе "Комфортная городская среда"

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, во дворе домов №34 и 36 по ул. Калмыцкой в Тольятти торжественно открыли детскую и спортивную площадки. Накануне Дня России здесь также установили новые скамейки и урны, провели ремонт дворовых проездов. Эти мероприятия были выполнены благодаря реализации федерального проекта "Комфортная городская среда".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Депутат Самарской губернской думы Денис Волков отметил, что благоустройство дворов — это результат совместных усилий жителей, депутатов и власти. "Жители полностью участвуют в процессах благоустройства, потому что лучше них никто не знает о проблемах территории и о том, что необходимо сделать. Жители — это не просто помощники в этом процессе, это главные герои своего двора. А дело депутатов — доносить информацию и оказывать помощь и поддержку".

Глава администрации Центрального района Артём Гончаров рассказал, что благоустройство двора по ул. Калмыцкой — это первый объект программы, который выполнен и сдан в 2019 году на территории района.

Управляющая микрорайоном 26Ц, председатель ТОС 22 Капиталинина Ольга выразила благодарность Денису Волкову за поддержку и своевременное информирование о проводимой программе, благодаря чему инициативные жители микрорайона смогли подать документы на благоустройство двора. Также она рассказала, что жители очень довольны случившимися переменами. Буквально за месяц у двух домов появилось место, где детям можно и спортом позаниматься и в городке поиграть. А взрослым есть где присесть отдохнуть.

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