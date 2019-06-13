35 тыс. рублей за 1 кв.м: "Кошелев-Проект" запустил программу "Квартира для самарской семьи"

Квартирный вопрос для многих семей является очень важным. Причем не только для молодых людей с маленькими детьми. Приобретение собственного жилья актуально для молодоженов, для тех, кто разъезжается с родителями, переезжает из других городов. И все эти категории граждан, покупающих первое своё жилье, также нуждаются в поддержке.

Государственные программы, к сожалению, не могут охватить всех. И здесь с инициативой может выступить социально-ориентированный бизнес.

Именно таким и является "Кошелев-Проект". Специальная программа "Квартира для самарской семьи" была запущена летом 2019 года. На её реализацию в июне было выделено 70 квартир. В рамках программы практически каждый самарец, и не только, может приобрести первое собственное жилье по льготной фиксированной цене (35 000 рублей за кв. м, что дешевле рыночной цены на данный момент). При этом выгодная ипотека составит 5%.

Многие жители города активно пользуются данной программой, так как в ней нет ограничений по возрасту или наличию детей. У тех, кто задумывался о покупке жилья, сейчас появился реальный шанс отметить новоселье в ближайшее время.