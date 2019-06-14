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Здравоохранение Общество

В сызранской клинике ждут врачей узких специальностей

СЫЗРАНЬ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая в Сызрани многопрофильная клиника "Современная диагностика", открытая в 2015 г. как консультативно-диагностический и одновременно лечебно-оздоровительный центр, продолжает работу по развитию спектра медицинской помощи. Сегодня в клинике реализуют программу привлечения профильных специалистов из соседних городов и областей.

Фото: предоставлено клиникой "Современная диагностика"

Клиника, обосновавшаяся в самом "сердце" города вблизи железнодорожного и автовокзала, сегодня принимает около 7500 человек в год, причем 78% из них — это пациенты, обратившиеся в медицинское учреждение уже не в первый раз. Среди направлений деятельности "Современной диагностики" — лабораторные исследования; консультативно-диагностический прием; восстановительная медицина и массаж; лечебные, оздоровительные и диагностические программы, предрейсовые и послерейсовые осмотры и многое другое.

Более 1900 видов лабораторных исследований для жителей города и близлежащих районов стали возможными благодаря сотрудничеству с федеральной клинико-диагностической лабораторией СИТИЛАБ. Современные методы диагностики, применяемые в клинике, позволяют проводить комплексный прием профильных специалистов.

Клиника успешно развивает направление физиотерапии. Наличие собственной материально-технической базы позволяет использовать в работе инновационные технологии. Большое значение в "Современной диагностике" уделяют индивидуальному подходу к пациенту и его комфорту: доктор не экономит времени на приеме, а временные затраты минимизируются за счет электронной амбулаторной карты. Услуги лабораторной диагностики здесь можно получить, в том числе и на дому, быстро и качественно.

Активно внедрять инновации, совершенствоваться, развивать сервис — все это возможно только благодаря высококвалифицированным кадрам. Сегодня в клинике работает 23 врача разных специальностей (терапевт, невролог, кардиолог, хирург, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, педиатр и др.).

Учитывая дефицит врачей узких специальностей в Сызрани, клиника реализует программу по привлечению кадров из соседних городов и областей. В настоящее время здесь уже работают специалисты из Тольятти и Самары, и работа по подбору специалистов продолжается. Здесь ждут врачей различных специальностей, которые готовы включиться в новые проекты и работать над улучшением качества медицинских услуг для жителей города.

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