Директором регоператора ТКО стал конкурсный управляющий бывшего СК "Родник"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО "Экостройресурс" — сменил директора. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 23 мая текущего года эту должность занял Михаил Захаров.
Прежде директором общества являлась Наталья Ржевская, а исполнительным директором компании — Вячеслав Дормидонтов, также возглавляющий ООО СК "Родник".
Михаил Захаров ранее публично представлял регоператора как председатель правления компании.
Примечательно также, что Михаил Захаров является конкурсным управляющим находящегося в банкротстве ООО "Аполло". Последнее до середины 2015 г. имело название — ООО "Самарский комбинат "Родник". До середины 2014 г. именно это юрлицо работало на мощностях "Родника", однако после было лишено лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков, а затем ушло в процедуру банкротства. В настоящее время банкротство "Аполло" продолжается.
Михаил Захаров в беседе с "Волга Ньюс" пояснил, что по сути никаких потрясений в компании не произошло. "Наталья Михайловна (Ржевская — прим. ВН) продолжает работать — она заместитель руководителя по экологии", — заметил он, а также пояснил, что если раньше он выполнял по большей части представительские функции, то теперь сосредоточится на оперативном управлении компанией.
В ответ на вопрос о том, не мешает ли этой работе деятельность в качестве арбитражного управляющего, Михаил Захаров заявил: "Я постепенно ухожу с этого вида деятельности".
Напомним, ООО "ЭкоСтройРесурс" было избрано региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области в октябре 2018 года. К работе компания приступила с начала 2019 года. Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора.
Тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" для населения с 1 января 2019 г. установлены на уровне 598,16 руб. за 1 куб. метр. За первый квартал текущего года регоператор собрал и транспортировал 207,32 тыс. тонн (или 1,38 млн куб. м) мусора.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ЭкоСтройРесурс" действует с 2013 г. и специализируется на сборе неопасных отходов. Собственниками ООО "ЭкоСтройРесурс" являются Василиос Зиакос (20%), Валерий Елуферьев (20%) и ООО "Капитал Актив" (60%). Последнее принадлежит Татьяне Звягиной, Сергею Елисееву и Андрею Пашкову — человеку, который в 2013 г. неожиданно стал известен как собственник ФК "Крылья Советов", а впоследствии способствовал входу в совет директоров футбольного клуба Александра Милеева. Василиоса Зиакаса в свое время называли советником экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и человеком ГК "Ростех". Валерий Елуферьев, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, в 2012–2013 гг. владел 100% долями в ООО "Вектор", ООО "Санкта" и ООО "Скиф". Директором первых двух обществ в настоящее время является Сергей Назаров, который также руководит ООО "Техноперспектива". Единственный собственник последнего — Всеволод Витальевич Зайцев. Ему также принадлежит 10% в ООО "Альфа-Транспорт", еще 10% в этом обществе владеет Владимир Акимов — директор ООО "Кедр-1", собственником которого является Виталий Зайцев.