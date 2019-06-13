Директором регоператора ТКО стал конкурсный управляющий бывшего СК "Родник"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО "Экостройресурс" — сменил директора. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 23 мая текущего года эту должность занял Михаил Захаров.

Прежде директором общества являлась Наталья Ржевская, а исполнительным директором компании — Вячеслав Дормидонтов, также возглавляющий ООО СК "Родник".

Михаил Захаров ранее публично представлял регоператора как председатель правления компании.

Примечательно также, что Михаил Захаров является конкурсным управляющим находящегося в банкротстве ООО "Аполло". Последнее до середины 2015 г. имело название — ООО "Самарский комбинат "Родник". До середины 2014 г. именно это юрлицо работало на мощностях "Родника", однако после было лишено лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков, а затем ушло в процедуру банкротства. В настоящее время банкротство "Аполло" продолжается.

Михаил Захаров в беседе с "Волга Ньюс" пояснил, что по сути никаких потрясений в компании не произошло. "Наталья Михайловна (Ржевская — прим. ВН) продолжает работать — она заместитель руководителя по экологии", — заметил он, а также пояснил, что если раньше он выполнял по большей части представительские функции, то теперь сосредоточится на оперативном управлении компанией.

В ответ на вопрос о том, не мешает ли этой работе деятельность в качестве арбитражного управляющего, Михаил Захаров заявил: "Я постепенно ухожу с этого вида деятельности".

Регоператор ТКО расширил состав владельцев В структуре руководства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" произошли изменения. Директором общества с 11 января 2019 г. стала Наталья Ржевская. Вместе с исполнительным директором компании Вячеславом Дормидонтовым, также возглавляющим ООО СК "Родник", она входит в состав комитета по МСУ совета депутатов Советского района Самары.

Напомним, ООО "ЭкоСтройРесурс" было избрано региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области в октябре 2018 года. К работе компания приступила с начала 2019 года. Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора.

Тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" для населения с 1 января 2019 г. установлены на уровне 598,16 руб. за 1 куб. метр. За первый квартал текущего года регоператор собрал и транспортировал 207,32 тыс. тонн (или 1,38 млн куб. м) мусора.