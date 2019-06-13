В районе "Крутые Ключи" отметили Праздник двора

В "Крутых Ключах" прошел праздник двора. Дети с удовольствием провели время на свежем воздухе, участвовали в конкурсах и состязаниях. Праздник проводился при поддержке управляющей компании.

Двор — это место, где дети гуляют в свободное время, заводят настоящих друзей. Поэтому такой праздник, как День двора, очень важен, он собирает вместе большое количество гостей. Любой желающий мог посетить данное мероприятие.

Художественная студия "Тюбик" провела мастер-класс и художественную выставку работ воспитанников. Студия восточных танцев "Аиша" подготовила завораживающий танцевальный подарок. Ведущей праздника стала Светлана Коваленко.

Праздник двора уже становится доброй летней традицией. Повод собраться вместе стимулирует жителей поддерживать порядок и чистоту в своем районе.