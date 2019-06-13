16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начали судить двух полковников ФСБ Осужденные за подкуп руководители "ЭнергоМонтажСервиса" не смогли оспорить приговор Тольяттинец прикидывался зэком, чтобы знакомиться с женщинами и обирать их В Тольятти начался суд над гражданином Франции, обвиняемым во взяточничестве Серийные грабители банков получили свои сроки

Суды Происшествия

В Самаре начали судить двух полковников ФСБ

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати

В четверг, 13 июня, в гарнизонном военном суде в Самаре начали оглашать обвинение трем офицерам ФСБ и двум их подельникам.

На скамье подсудимых полковник Сергей Гудованый, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере, получение взятки и незаконное хранение оружия.

Как сообщил Волга Ньюс его адвокат Андрей Карномазов, обвинение в мошенничестве его клиент признает. Якобы ему предприниматели присылали крупные суммы за покровительство их бизнесу, он не отказывался от миллионов, но реально ничем помочь не мог, так как возглавлял оперативно-розыскной отдел и к нефтебизнесу никакого отношения не имел.

По эпизоду с получением взятки полковник вину категорически отрицает. Обвинение ему предъявлено на основании показаний, данных московским коллегой, а ныне подельником Александром Переточкиным, который в суде от своих слов отказался. И более того, на предварительном заседании он просил прощение у Гудованого за то, что был вынужден его оговорить. "Мне очень стыдно, но у меня не было другого способа оказаться рядом с больной дочерью", — заявил Переточкин.

По поводу обнаружения в его саратовском доме оружия полковник уверяет, что там шел ремонт, и по дому ходили посторонние, и наверняка бывшие коллеги этот пистолет ему подбросили в нагрузку к обвинению во взяточничестве.

Интересно, что владелец фирмы, за крышевание которой Гудованому передавали деньги, признан потерпевшим по эпизоду с мошенничеством, и заявил гражданский иск.

"Часть денег перепадала посредникам, но всю сумму вменяют моему подзащитному и Чермашенцеву", — пояснил адвокат Карномазов. 

По делу "Гудованого и других" работают девять адвокатов. Бизнесмена Булатова защищают трое, по двое у Переточкина и Чермашенцева.

У Булатова три эпизода обвинения: посредничество в передачи взятки, фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и неправомерный оборот средств платежей.

14 июня планируют завершить чтение обвинительного заключения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30