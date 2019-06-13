В Самаре начали судить двух полковников ФСБ

В четверг, 13 июня, в гарнизонном военном суде в Самаре начали оглашать обвинение трем офицерам ФСБ и двум их подельникам.

На скамье подсудимых полковник Сергей Гудованый, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере, получение взятки и незаконное хранение оружия.

Как сообщил Волга Ньюс его адвокат Андрей Карномазов, обвинение в мошенничестве его клиент признает. Якобы ему предприниматели присылали крупные суммы за покровительство их бизнесу, он не отказывался от миллионов, но реально ничем помочь не мог, так как возглавлял оперативно-розыскной отдел и к нефтебизнесу никакого отношения не имел.

По эпизоду с получением взятки полковник вину категорически отрицает. Обвинение ему предъявлено на основании показаний, данных московским коллегой, а ныне подельником Александром Переточкиным, который в суде от своих слов отказался. И более того, на предварительном заседании он просил прощение у Гудованого за то, что был вынужден его оговорить. "Мне очень стыдно, но у меня не было другого способа оказаться рядом с больной дочерью", — заявил Переточкин.

По поводу обнаружения в его саратовском доме оружия полковник уверяет, что там шел ремонт, и по дому ходили посторонние, и наверняка бывшие коллеги этот пистолет ему подбросили в нагрузку к обвинению во взяточничестве.

Интересно, что владелец фирмы, за крышевание которой Гудованому передавали деньги, признан потерпевшим по эпизоду с мошенничеством, и заявил гражданский иск.

"Часть денег перепадала посредникам, но всю сумму вменяют моему подзащитному и Чермашенцеву", — пояснил адвокат Карномазов.

По делу "Гудованого и других" работают девять адвокатов. Бизнесмена Булатова защищают трое, по двое у Переточкина и Чермашенцева.

У Булатова три эпизода обвинения: посредничество в передачи взятки, фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и неправомерный оборот средств платежей.

14 июня планируют завершить чтение обвинительного заключения.