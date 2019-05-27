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Суды Происшествия

Уголовные дела полковников ФСБ рассмотрят в одном процессе

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 24 мая в Самарском гарнизоном военном суде было принято решение о присоединении поступившего уголовного дела в отношении полковника УФСБ Сергея Гудованого к делу в отношении его коллеги, также полковника, Павла Чермашенцева.

Фото: Ксения Штефан

Дело Чермашенцева планировалось рассмотреть отдельно, так как он заключил соглашение со следствием. Однако две недели назад после передачи дела в суд, он отказался от соглашения и теперь садится на скамью подсудимых вместе с предполагаемыми подельниками.

Напомним, в апреле прошлого года Служба собственной безопасности ФСБ задержала двух полковников регионального управления и их коллегу из центрального аппарата ведомства Александра Переточкина за незаконное получение денег от представителей  нефтяного бизнеса.

Вместе с ними были задержаны посредники в передачи взятки - бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. Последнему сегодня вменяется также незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. А Гудованого кроме мошенничества обвиняют в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Все обвиняемый кроме Гудованого, сидящего в СИЗО, находятся под домашним арестом.

Дело этой группы будет рассматривать федеральный судья Сергей Козачок. Сейчас стороны процесса готовятся к предварительному слушанью, назначенному на 31 мая. 

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