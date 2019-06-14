"Группа крови" неравнодушных людей стала частью корпоративной культуры

Медицина развивается семимильным шагами. Однако человеку пока не под силу создать полноценный заменитель крови. Именно поэтому, как и много лет назад, для спасения жизни людей нужны доноры.

Поделиться с другими своей кровью могут не все. Для этого надо иметь не только крепкое здоровье, но и открытое сердце. В жизни каждого донора был момент, когда он решился на этот шаг.

Слесарь по ремонту технологических установок цеха №8 Сызранского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество компании "Роснефть") Сергей Маханов впервые услышал о донорах в 1982 году, сегодня он почетный донор, который сдавал кровь сотни раз. Сергей убежден, что доноров должно становиться больше: "Когда случалось несчастье с близкими, я просил ребят с завода сдать кровь. Почти половина нашей бригады — доноры с большим стажем. А двое моих товарищей в итоге стали почетными донорами. И дело здесь не во льготах. Делать доброе дело — это потребность, которая идет от сердца".

Благодаря таким людям, как Сергей Маханов и его коллегам пятая часть донорской базы Сызрани пополняется нефтепереработчиками СНПЗ. А всего на предприятии работает 19 почетных доноров России. Эти люди сдали кровь более 40 раз.

Накануне Всемирного дня донора некоторые из них пришли сдавать кровь вместе с "новичками". Специалист кадровой службы завода Ирина Трушкина считает, что ее основной мотив сделать первый шаг — ответственность: "У врачей должно быть все необходимое для спасения жизней. И моя кровь тоже будет кому-то нужна".

На счету машиниста экскаватора цеха № 9 Леонида Мельникова более 200 сдач крови.

"Людей, готовых отдавать свою кровь, становится больше — утверждает Леонид Александрович. — Я вижу, что многие доноры мне знакомы, они тоже работают на СНПЗ".

На Сызранском НПЗ уважают доноров. Когда рядом работают люди, которые готовы поделиться не просто кровью, а своим теплом, идущим от сердца, приходит понимание, что донорство — это не механический процесс, а образ жизни неравнодушных людей, наконец, часть корпоративной культуры нефтепереработчиков.