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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета покажет четыре спектакля в Москве

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр оперы и балета в 2019 г. примет участие в "Летних балетных сезонах" в Москве.

Летние гастроли российских и зарубежных трупп классического балета пройдут в Москве в 19-й раз. По традиции, они откроются "Лебединым озером". В 2019 г. это будет спектакль Самарского театра оперы и балета, премьера которого прошла 15 сентября 2018 года. Новую редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака. Спектакль пройдет на сцене РАМТа дважды — 1 и 2 июля.

3 июля самарцы покажут "Щелкунчика", поставленного Кириллом Шморгонером; 4 и 5 июля — "Спящую красавицу" в постановке лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Габриэлы Комлевой; 6 и 7 июля москвичи снова увидят "Эсмеральду", номинированную в этом году на "Золотую Маску".

Дирижируют спектаклями главный дирижер Самарского театра оперы балета Евгений Хохлов ("Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Эсмеральда") и Алексей Ньяга ("Щелкунчик").

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