Самарская область готовится к переходу на новую схему долевого строительства

В пятницу, 14 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Участники совещания обсудили готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов

Напомним, с 1 июля строительная отрасль переходит на новые правила работы. С этого момента между застройщиками и дольщиками появится посредник - банк, который берет на себя финансирование проекта, а средства участников хранятся на специальных счетах до сдачи новостройки. Такая процедура призвана сделать покупку жилья защищенной и прозрачной.

Минстрой РФ разработал критерии, по которым объекты могут быть достроены по старым правилам. В частности, новостройка должны быть готова более чем на 30%, а количество ДДУ - не менее 10% проданных квартир.

Как доложил министру Дмитрий Азаров, в Самарской области на сегодняшний день зарегистрировано 163 действующих разрешения на строительство общей площадью 2,9 млн кв. м. Из них 13 - проблемные, включенные в дорожные карты, и 17 - проекты с техническим ДДУ (по 16 объектам договоры уже расторгнуты).

По словам губернатора, по оставшимся 133 проектам работа находится в активной фазе. 101 проект сможет привлекать средства дольщиков по старой схеме. Из 32 оставшихся 18 получат проектное финансирование банков, еще с 14 ведется работа. Так, четыре проекта не получили предложений банка из-за низкой проработки документации, десять планируют достичь критериев после 1 июля.

Дмитрий Азаров также отметил, что в региональный минстрой поступили 22 заявки на подтверждение критериев готовности, по двум объектам статус не подтвержден, получен отказ.

"Работаем с коллегами, подскажем, поможем. И со следующей недели ожидаем уже положительные выдачи", - сказал Дмитрий Азаров. Владимир Якушев попросил обратить на это направление особое внимание. "У вас, в Самарской области, большие объемы, и что касается подтверждения строительной готовности, работа должна быть организована оперативно", - подчеркнул министр.