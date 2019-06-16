Пропавший в Кинельском районе семилетний мальчик найден мертвым

В субботу, 15 июня, стало известно, что пропавший 12 июня в Кинельском районе у п. Лебедь семилетний мальчик погиб, об этом сообщили на своей страничке в соцсети активиста ПСО "Лиза Алерт".

Обстоятельства исчезновения ребенка и его гибели пока неизвестны. Каких-либо официальных сообщений об этом не поступало.

История исчезновения мальчика широко обсуждалась в соцсетях. Кто-то предполагал, что он мог утонуть. Но были версии, что ребенок мог потеряться в лесу.

И сегодня в соцсетях появилась информация о том, что тело мальчика нашли в реке Самара неподалеку от железнодорожного моста, примерно в двух километрах от того места, где он пропал.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.