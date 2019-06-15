Самара примет VIII российско-китайские молодежные летние игры

В субботу, 15 июня, состоялась пресс-конференция, приуроченная к началу VIII российско-китайских молодежных летних игр. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, организаторы и участники соревнований.

Александр Фетисов отметил, что начало этих престижных международных соревнований совпало с датой старта чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Тогда наш регион доказал, что готов принимать мероприятия самого высокого уровня. Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поддержал идею проведения в Самаре Российско-китайских молодежных летних игр. Министерство спорта России и представители Китайской Народной Республики нашу заявку рассмотрели и одобрили, хотя были и другие претенденты. На принятие решения повлиял опыт самарского региона при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, наличие спортивной инфраструктуры, заинтересованность руководства области", — сказал он.

В рамках игр пройдут соревнования по 8 видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и бадминтон. В них примут участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте до 19-ти лет. Во всех вида спорта представлены молодые атлеты Самарской области.

"Рад, что такие соревнования будут проходить у нас. Это неоценимый опыт. Интересно принять участие в играх, посоперничать с велогонщиками из Китая. Хотелось бы и пообщаться с ребятами, познакомиться. Надеюсь, они знают английский язык", — сообщил самарский велогонщик, победитель первенства России Данил Воробьев.

Президент федерации велоспорта Самарской области Александр Казмерчук рассказал, что трассы около "Самара Арены", где пройдут соревнования по велоспорту, отвечают всем необходим требованиям. "Мы здесь уже проводили и региональные и всероссийские старты. Спортсмены всегда довольным условиями".

На стадионе "Самара Арена" пройдут третьи матчи между футбольными сборными Китая и России (первые две игры состоятся на стадионе "Металлург").

"Ставим задачу перед командой победить. Команда Китая — сильный соперник, определенная информация у нас есть. Точно могу сказать, матчи будут непростые", — отметила и.о.тренера женской юниорской сборной команды России по футболу (до 17 лет) Ольга Порядина.

"Будет интересно провести матчи с китайскими футболистками. Особенно жду игры на "Самара Арене". Еще год назад здесь проходил чемпионат мира по футболу, играли звезды мирового футбола", — призналась игрок сборной команды России Наталья Трофимова.

Александр Фетисов акцентировал внимание на том, что на все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ. "Приглашаю всех жителей и гостей нашего города посетить соревнования, посмотреть на состязания, поддержать наших ребят", — сказал Александр Фетисов.

В рамках VIII Российско-китайских молодежных летних игр соревнования пройдут по 8 видам спорта: велоспорт-шоссе (территория около стадиона "Самара Арена), художественная гимнастика (УСЦ "Грация"), плавание (бассейн ЦСКА\Самара), женский гандбол (СК "Молодежный"), пляжный волейбол (пляж набережной Волги, полевой спуск), тхэквондо ("МТЛ Арена"), футбол (стадионы "Металлург" и "Самара Арены"), бадминтон (СК "Молодежный"). Всего в Играх примут участие по 205 спортсменов от каждой страны в возрасте от 13 до 19 лет. Во всех видах спорта выступят спортсмены Самарской области. На все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ и организаций по квоте пригласительных билетов.

Вход для остальных зрителей в УСЦ "Грация", СК "Молодежный", СК "МТЛ Арена" — свободный при наличии мест. Соревнования по велоспорту и пляжному волейболу — вход свободный. Бассейн ЦСКА\Самара — только по квоте (спортшколы).

Главный судья игр - 4-кратный Олимпийский чемпион по плаванию, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира Владимир Сальников.

Церемония открытия пройдет 17 июня в Самарском академическом театре оперы и балета. Площадь Куйбышева будет представлять собой спортивную площадку, на которой в формате показательных выступлений самарских спортсменов будут представлены различные виды спорта.

21 июня в амфитеатре на склоне площади Славы с 16:00 до 18:00 состоится церемония закрытия.

Сайт игр: http://russian-chinese.games (состав участников, протоколы, фото, видео)

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