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Футбол Спорт

Миодраг Божович планирует получить российское гражданство

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер ФК "Крылья Советов" Миодраг Божович планирует получить российское гражданство. Об этом он рассказал в интервью sport24.ru.

"Да, думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт", — поделился специалист из Черногории.

Также Божович отметил, что в Самаре ему нравится. По словам футбольного тренера, Самара — спортивный город, где очень любят футбол. "Меня постоянно узнавали на улице, тепло встречали, желали много хорошего. Уже освоился в Самаре, и мне тут очень нравится", — сказал наставник "Крыльев".

Миодраг Божович работает в России с 2008 года. Он тренировал "Амкар", "Москву", "Локомотив", "Динамо", "Ростов" и "Арсенал". С октября 2018 г. он возглавляет самарские "Крылья Советов".

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