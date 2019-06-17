Главный тренер ФК "Крылья Советов" Миодраг Божович планирует получить российское гражданство. Об этом он рассказал в интервью sport24.ru.

"Да, думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт", — поделился специалист из Черногории.

Также Божович отметил, что в Самаре ему нравится. По словам футбольного тренера, Самара — спортивный город, где очень любят футбол. "Меня постоянно узнавали на улице, тепло встречали, желали много хорошего. Уже освоился в Самаре, и мне тут очень нравится", — сказал наставник "Крыльев".

Миодраг Божович работает в России с 2008 года. Он тренировал "Амкар", "Москву", "Локомотив", "Динамо", "Ростов" и "Арсенал". С октября 2018 г. он возглавляет самарские "Крылья Советов".