"ЭкоСтройРесурс" вывозит мусор с турбаз правого берега Волги и Поджабного

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" наладил вывоз отходов из турбаз

на правом берегу Волги и о. Поджабный, который находится в юго-восточной части Самарской луки напротив Самары, между Рождественской Воложкой и Саратовским водохранилищем.

С 20 турбазами ООО "ЭкоСтройРесурс" уже заключило договоры на вывоз отходов, а ряд договоров находятся на стадии заключения.

Вывоз осуществляется по воде — отходы в мешках загружаются в специализированные плавсредства и переправляются на левый берег Волги, где их перемещают в мусоровоз.

До 15 июня "ЭкоСтройРесурс" вывез из-за Волги около 100 куб. м твердых коммунальных отходов.

" Своевременный вывоз отходов позволит избежать несанкционированных свалок и сделать эти места еще более привлекательными для отдыхающих", — рассказал директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.