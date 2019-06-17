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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭкоСтройРесурс" вывозит мусор с турбаз правого берега Волги и Поджабного

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" наладил вывоз отходов из турбаз
на правом берегу Волги и о. Поджабный, который находится в юго-восточной части Самарской луки напротив Самары, между Рождественской Воложкой и Саратовским водохранилищем.

С 20 турбазами ООО "ЭкоСтройРесурс" уже заключило договоры на вывоз отходов, а ряд договоров находятся на стадии заключения.

Вывоз осуществляется по воде — отходы в мешках загружаются в специализированные плавсредства и переправляются на левый берег Волги, где их перемещают в мусоровоз.

До 15 июня "ЭкоСтройРесурс" вывез из-за Волги около 100 куб. м твердых коммунальных отходов.

" Своевременный вывоз отходов позволит избежать несанкционированных свалок и сделать эти места еще более привлекательными для отдыхающих", — рассказал директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

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