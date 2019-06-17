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Строительство Строительство и недвижимость

"Спектр недвижимости" построит высотку в старом центре Самары

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Воля", входящее в группу "Спектр недвижимости", построит неподалеку от отеля "Лотте" дом в 12 этажей, пишет "Самарское обозрение".

Еще в 2001 г. разрешение на строительство объекта по ул. Галактионовской, 81-83, получило ООО "Галс". Но из-за банкротства компания свои обязательства не выполнила, недострой пополнил список проблемных объектов региона. В 2012 г. завершить стройку попыталось товарищество собственников жилья "Наш дом-76 квартал", созданное дольщиками, но не смогло - траты на это достигали порядка 70 млн рублей.

В итоге в 2013 г. министерство строительства нашло нового инвестора на объект. Право достройки на торгах получило ООО "Воля", аффилированное Группе компаний "Спектр недвижимости" бизнесменов Олега Вахрамова и Леонида Боярского.

Как пишет издание, за то, что "Воля" взялась удовлетворить обязательства 69 дольщиков на 69 квартир,
ей предоставили компенсационную площадку в 1,7 тыс. кв. м рядом с недостроем. Но при попытках зайти на объект коммерсанты выяснили, что площадка попадает в зону регулирования хозяйственной деятельности сразу нескольких памятников архитектуры, поэтому строительство выше 15 метров там запрещено. Один из памятников — регионального значения — больница нефтяников, другой федерального — дом Земцова.

Итогом стали несколько лет судебных разбирательств. "Воля" оспаривала градостроительный план участка, утвержденный департаментом градостроительства (успешно), минстрой пытался заставить "Волю" выполнить обязательства перед дольщиками (безуспешно). Затянулась и выдача разрешения на строительство, но в итоге в прошлом году, так-же после ряда судов, "Воля" получила необходимый документ. Выход на площадку затянулся, так как разрешение застройщику выдали после изменения законодательства о привлечении средств дольщиков, что также затормозило процесс.

Теперь, когда компания начала работы на стройплощадке, выяснилось, что ей удалось преодолеть и запрет на строительство выше 15 метров. Таким образом, здание будет самым высоким в данном квартале - сложившаяся историческая среда построек в 12 этажей не имеет. На сегодняшний день наиболее высокий в квартале дом по соседству с новостройкой — в 8 этажей.

"Сейчас мы занимаемся одним проектом — это строительство на ул. Галактионовской, 81-83. Возводится 12-этажный дом бизнес-класса в центре города. Объект строится на заемные средства, деньги дольщиков не привлекаются. Помимо самого дома будет обустроен подземный паркинг и дворовая территория. Но размахнуться нам не позволит плотная застройка квартала. Есть один негативный момент — в квартале очень много памятников архитектурного наследия. Ранее участок принадлежал СОФЖИ и входил в проект "5 кварталов". Главная проблема — это дом Земцова, памятник федерального значения, охранные зоны которого распространяются на четыре квартала вокруг. В этом радиусе нельзя строить с этажностью выше 15 метров. Из-за этого за право возвести 12-этажку мы долго судились, хотя фундамент нашего дома заложен еще в 2001 году именно под такую высотность", — рассказывает президент ассоциации строительных компаний "Спектр недвижимости" и совладелец ООО "Воля" Олег Вахрамов.

Руководитель управления главного архитектора администрации Самары Игорь Галахов отмечает, что 12 этажей, запланированные "Волей", не впишутся в архитектурную среду данной локации. "Данный квартал входит в границы проекта "5 кварталов", в рамках которого планировалась бесконфликтная реновация, дома там должны были строиться в 4-5 этажей, в глубине квартала — максимум еще 1-2 этажа. Но это оказалось экономически неэффективным. Конечно, дом в 12 этажей там быть не должен. Но помимо архитектурной составляющей есть и правовые сложности, возникшие еще много лет назад, с которыми нам теперь приходится считаться", — говорит эксперт.

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