16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ЭкоСтройРесурс" вывозит мусор с турбаз правого берега Волги и Поджабного ПТС объяснило, почему в самарское озеро лилась горячая вода Собираемость платежей за обращение с ТКО в регионе составляет 48,26% В Куйбышевском районе на нескольких улицах временно отключат холодную воду ПТС отчиталось о завершении гидравлических испытаний

ЖКХ и благоустройство Общество

2500 колеусов и петуний украсили бульвар Финютина

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

Центральные улицы района "Крутые Ключи" теперь украшают более 1000 колеусов и более 1500 разноцветных петуний.

Фото: Фото предоставлено автором

В прошлую пятницу на бульваре Финютина были высажены тысячи цветов. Как сообщили в управляющей компании, эти растения неприхотливы в уходе и хорошо приживаются в условиях городской среды.

Красавица петуния преображает пейзаж мгновенно. Ее расцветка всех цветов радуги, словно палитра художника. С помощью петунии можно создать очень уютный уголок даже у себя на балконе, а по вечерам радоваться насыщенному аромату.

Узорные листья колеуса хороши даже без цветов. На солнечном свету его делается еще ярче и служит цветовым акцентом красного, фиолетово-бурого, коричневого и розового или иных цветов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30