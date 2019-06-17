2500 колеусов и петуний украсили бульвар Финютина

Центральные улицы района "Крутые Ключи" теперь украшают более 1000 колеусов и более 1500 разноцветных петуний.

В прошлую пятницу на бульваре Финютина были высажены тысячи цветов. Как сообщили в управляющей компании, эти растения неприхотливы в уходе и хорошо приживаются в условиях городской среды.

Красавица петуния преображает пейзаж мгновенно. Ее расцветка всех цветов радуги, словно палитра художника. С помощью петунии можно создать очень уютный уголок даже у себя на балконе, а по вечерам радоваться насыщенному аромату.

Узорные листья колеуса хороши даже без цветов. На солнечном свету его делается еще ярче и служит цветовым акцентом красного, фиолетово-бурого, коричневого и розового или иных цветов.