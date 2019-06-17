В ГЖИ рассказали об особенностях корректировки платы за отопление в 2019 году

Государственная жилищная инспекция Самарской области провела семинар-совещание на тему "Корректировка платы за отопление в 2019 году, переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, перерасчет платы за ЖКХ при плохом качестве услуг".

В семинаре приняли участие более 90 человек — представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, общественных объединений и представителей собственников жилья.

С докладами от ГЖИ СО выступили руководитель ГЖИ СО Виктория Каткова, руководитель управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Галина Макарова, руководитель управления надзора за договорными отношениями Вячеслав Тихонов, и. о. руководителя управления координации жилищного надзора и муниципального контроля Александр Хованов, главный консультант управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Алексей Крючков, директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

Активно обсуждались такие темы, как работа ГЖИ как надзорного органа по обращениям граждан, связанным с корректировкой начислений платы за ЖКХ, особенности определения размера платы за коммунальные услуги, законодательные формы оснований перехода на прямые договоры с РСО, порядок расчетов и другие вопросы.

Присутствующие получили ответы на актуальные вопросы, которые возникают при корректировках платы за ЖКХ: почему оплата за отопление производится каждый месяц, даже тогда, когда отопление физически отключено, как производится начисление платы за отопление, что означает фраза "годовая корректировка платы за отопление".

Были даны подробные разъяснения принципов расчета корректировок. Также отчеты на часто задаваемые вопросы относительно корректировки платы за отопление опубликованы на сайте ГЖИ СО: http://www.gzhi-samara.ru/index.php?r=news/view&id=716.

Руководитель ГЖИ СО Виктория Каткова отметила, что годовая корректировка может быть и "минусовой", то есть уменьшающей плату за отопление. "Это зависит от фактического потребления тепловой энергии, учтенного общедомовым прибором учета, и суммы, предъявленной к оплате в прошедшем году", — пояснила она.

В дальнейшем такие семинары-совещания будут проводиться регулярно в различных муниципальных образованиях региона, чтобы проинформировать как можно большее количество заинтересованных лиц.