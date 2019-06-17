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Футбол Спорт

Главный тренер ФК "Сызрань-2003" переходит в "Чайку"

СЫЗРАНЬ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер ФК "Сызрань-2003" Дмитрий Воецкий возглавит дебютанта ФНЛ — ФК "Чайка" из села Песчанокопского Ростовской области, сообщает matchtv.ru.

44-летний Воецкий возглавлял "Сызрань-2003" с 2011 года. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в зоне "Урал-Поволжье" первенства ПФЛ.

"Чайка" выиграла группу "Юг" под руководством Виталия Семакина, однако у него нет лицензии Pro, позволяющей работать главным тренером в ФНЛ. Сообщается, что Воецкий не станет номинальной фигурой и будет работать в тандеме с Семакиным.

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