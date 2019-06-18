Взносы клиентов фонда "САФМАР" увеличились в два раза

Пенсионный фонд России перечислил 136,2 млн руб. на счета накопительных пенсий клиентов АО НПФ "Сафмар", участвующих в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений.

Государственная программа софинансирования пенсии, стартовавшая в 2008 году, предусматривала удвоение личных взносов граждан. Стать участником проекта можно было в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014, для этого достаточно было подать заявление на вступление в программу и осуществить взнос размером от 2 до 12 тыс. рублей в год не позднее 31 января 2015 года.

По итогам 2018 года в программе софинансирования приняли участие 21,2 тыс. клиентов фонда.

Дополнительные личные взносы клиентов фонда в рамках этой программы составили 145,7 млн руб. При этом средний счет клиента-участника программы софинансирования достигает 123,8 тыс. руб., что в два раза больше среднего счета застрахованного лица НПФ "Сафмар" — он составляет 60,4 тыс. руб.

Всего же, к началу июня 2019 года участники программы смогли накопить 1,7 млрд рублей за счет личных взносов и средств работодателей, а государство внесло на счета 1,6 млрд руб.

По имеющейся информации от Пенсионного фонда России, в целом по стране добровольные взносы граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, по итогам 2018 года достигли 4,9 млрд руб., государство увеличило эти взносы на общую сумму 4,7 млрд руб.

В настоящее время объем пенсионных накоплений под управлением НПФ "Сафмар" составляет 247,7 млрд руб., а число застрахованных лиц — клиентов фонда — достигло 3,9 млн человек. АО НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.