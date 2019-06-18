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Общество

Появилась полная программа празднования Х всероссийского сельского cабантуя в Камышле

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 июня в селе Камышла Самарской области состоится юбилейный X всероссийский сельский сабантуй. Массовые гуляния начнутся в 10:00, работа подворий — с 11:00, официальное открытие —  в 11:30.

В 10:40 на центральной площади перед районным домом культуры им. Э.Давыдова в Камышле состоится торжественная церемония открытия памятника татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны Энверу Давыдову в честь 100-летия со дня рождения.

Эпицентром праздничных событий и народных гуляний станет площадь сабантуя, расположенная на въезде в Камышлу. Здесь разместятся подворья Республики Татарстан, Самарской области, Республики Башкортостан, которые будут работать до 17:00 (мастер-классы, угощения национальными блюдами, выступления творческих коллективов и др.)

Главная сцена
11:30 — торжественное открытие Х всероссийского сельского праздника "Сабантуй". Театрализованный пролог. Приветствия гостей и участников.

Фейерверк
12:50–17:00 — концерт творческих коллективов Самарской области, Татарстана и Башкортостана
16:00–16:15 — награждение Батыра и победителей состязаний по национальной борьбе "Кэрэш"

Выставочные павильоны
10:00–17:00 — работы умельцев народно-художественных промыслов

Детские аттракционы
10:00–17:00 — карусели, батуты и др.

Ярмарочный комплекс (за рекой Камышлинка)
10:00–17:00 — продажа блюд национальной кухни, работа кафе и торговля

Борцовский круг
10:00–16:00 — соревнования по национальной борьбе "Кэрэш"

Площадка для национальных игр
12:00–17:00 — спортивные состязания и народные игры

Ипподром
10:00–16:00 — конно-спортивные соревнования
16:00–16:30 — выступление творческого коллектива автомотокаскадеров "Тольятти Трюк"

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