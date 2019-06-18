В САТОБ появится еще один балет по рассказу миллионера Вячеслава Заренкова

В воскресенье, 16 июня, было подписано трехстороннее соглашение между Самарским академическим театром оперы и балета, петербургским театром КИЛИЗЭ и миллионером Вячеславом Заренковым. Соглашение подразумевает постановку на сцене самарского театра в марте 2020 г. балета, основанного на рассказе Вячеслава Заренкова "Возвращение к жизни".

В репертуаре театра уже значится балет с либретто, написанным петербургским миллионером, — "Три маски короля". Тогда Заренков профинансировал постановку со сложными декорациями и костюмами, и пригласил на работу над спектаклем балетмейстера Юрия Смекалова. Таким образом, самарский театр получил эксклюзивное представление с пометкой "мировая премьера" в свою афишу.

Вячеслав Заренков сделал свое состояние в строительном бизнесе и в 2017 г. входил в топ-200 самых богатых людей России по версии журнала Forbes, но в 2019 г. он продал свою долю в Etalon Group и сосредоточился на меценатстве. Он поддерживает через свой фонд "Созидающий мир" художников, финансирует издание книг, постановку спектаклей, строительство и восстановление храмов.

Много внимание Заренков уделяет своему творческому потенциалу — пишет художественные книги, финансирует театральные постановки по своим либретто, создает картины, что позволило ему стать членом Союза художников Санкт-Петербурга. Театр КИЛИЗЭ тоже является проектом миллионера. Здесь ставятся драматические и балетные представления иногда опять же по его произведениям.