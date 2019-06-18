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Театр Культура

Театр оперы и балета приглашает зрителей на “Леди Макбет Мценского уезда” Дмитрия Шостаковича

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 июня в Театре оперы и балета пройдет показ оперы “Леди Макбет Мценского уезда” (16+) Дмитрия Шостаковича. Впервые опера прозвучала в 1934 году. В Ленинграде и Москве ни на что не похожее произведение молодого гениального и смелого Шостаковича ставят с огромным успехом.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Вслед за Лесковым он бросает вызов лицемерию и ханженству — не столько в словах, сколько в нотах. Его старший коллега Сергей Прокофьев возмущен слишком красноречивой музыкой: "Волны похоти так и ходят, так и ходят!"

И это правда: Шостакович сочинил самую откровенную любовную сцену в истории оперы. Только еще через 60 лет другой композитор рискнет придать звукам такую же достоверность — но даже в 1995 году опера британца Томаса Адеса "Напудри ей лицо" вызовет скандал.

В спектакле Георгия Исаакяна любовная сцена происходит за закрытыми дверями — ведь музыка все равно разоблачает все покровы. Вечером 29 июня у зрителей старше 16 лет будет шанс это услышать.

http://www.opera-samara.net/opera/concert786.html

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