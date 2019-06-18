16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самары вернула на доработку проект строительства производственного комплекса на Мехзаводе На снос заброшенной больницы на ул. Советской Армии выделят более 13 млн рублей Рядом с ТЦ "ГудОК" построят высотки "Спектр недвижимости" построит высотку в старом центре Самары Застройщики региона будут работать по новым правилам

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Глава Самары вернула на доработку проект строительства производственного комплекса на Мехзаводе

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

Глава Самары Елена Лапушкина отправила на доработку проект планировки и межевания территории, прилегающей к 10 кварталу поселка Мехзавод. Этот документ был разработан ООО "КуйбышевГидроПроект" и предусматривал строительство производственного комплекса на участке площадью 6,3 тыс. кв. метров.

Проект предусматривал строительство в Мехзаводе двух складских одноэтажных зданий (по 1,2 тыс. кв. м каждое), двухэтажного административно-бытового корпуса размером 700 кв. м и производственного корпуса площадью 1,45 тыс. кв. метров.

Сейчас на предполагаемой под застройку территории находятся гаражи и открытые стоянки для автомобилей.

Гендиректор "КуйбышевГидроПроекта" Игорь Сиркис пояснял, что целью разработки проекта планировки территории является формирование земельного участка для его последующего выкупа у администрации города.

"На данном этапе не идет речь о каком-либо конкретном строительстве или размещении производства. Происходит процесс развития территории путем формирования необходимой градостроительной документации. Никаких разрешений на строительство, а также запросов на их получение ООО "КуйбышевГидроПроект" не подавало и не получало", — говорил он осенью 2018 года.

В декабре состоялись публичные слушания по проекту планировки этой территории, 213 участников которых единогласно проголосовали против.

Отметим, при этом причиной возврата Еленой Лапушкиной документа на доработку стало не это, а отсутствие в нем ряда параметров — в частности, в проекте нет информации о плотности и параметрах застройки территории.

После доработки "с учетом протокола публичных слушаний" проект должен быть вновь направлен на утверждение главе города.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30