Глава Самары вернула на доработку проект строительства производственного комплекса на Мехзаводе

Глава Самары Елена Лапушкина отправила на доработку проект планировки и межевания территории, прилегающей к 10 кварталу поселка Мехзавод. Этот документ был разработан ООО "КуйбышевГидроПроект" и предусматривал строительство производственного комплекса на участке площадью 6,3 тыс. кв. метров.

Проект предусматривал строительство в Мехзаводе двух складских одноэтажных зданий (по 1,2 тыс. кв. м каждое), двухэтажного административно-бытового корпуса размером 700 кв. м и производственного корпуса площадью 1,45 тыс. кв. метров.

Сейчас на предполагаемой под застройку территории находятся гаражи и открытые стоянки для автомобилей.

Гендиректор "КуйбышевГидроПроекта" Игорь Сиркис пояснял, что целью разработки проекта планировки территории является формирование земельного участка для его последующего выкупа у администрации города.

"На данном этапе не идет речь о каком-либо конкретном строительстве или размещении производства. Происходит процесс развития территории путем формирования необходимой градостроительной документации. Никаких разрешений на строительство, а также запросов на их получение ООО "КуйбышевГидроПроект" не подавало и не получало", — говорил он осенью 2018 года.

В декабре состоялись публичные слушания по проекту планировки этой территории, 213 участников которых единогласно проголосовали против.

Отметим, при этом причиной возврата Еленой Лапушкиной документа на доработку стало не это, а отсутствие в нем ряда параметров — в частности, в проекте нет информации о плотности и параметрах застройки территории.

После доработки "с учетом протокола публичных слушаний" проект должен быть вновь направлен на утверждение главе города.