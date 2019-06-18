Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс" Наумову

Во вторник, 18 июня, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Анны Давыдовой удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей бывшему первому замгендиректора АО РКЦ "Прогресс" Константину Наумову, подозреваемому в мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Константина Наумова задержали 13 февраля 2019 г. по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело УФСБ России по Самарской области возбудили 19 декабря 2018 года.

По версии следствия, Наумов утвердил решение о заключении фиктивного договора с ООО "Технокомплектлинии". Подрядчик должен был выполнить работы по аттестации комплексов 400-05. В итоге, как считает следствие, "Технокомплектлиниям" перечислили деньги за работы, которые были выполнены уже к моменту подписания договора. Ущерб оценивают в 4,9 млн рублей.

Константина Наумова уволили из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.

17 февраля Самарский районный суд арестовал его на два месяца - до 13 апреля 2019 г. включительно. 27 февраля облсуд рассмотрел жалобу адвокатов на меру пресечения, оставил ее без изменений, но сократил срок ареста на день. Позже Наумову продлили арест до 19 июня. А сегодня Самарский райсуд продлил содержание под стражей еще на два месяца - до 19 августа.