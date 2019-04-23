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Облсуд оставил бывшего топ-менеджера РКЦ "Прогресс" под стражей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда отказала в удовлетворении жалобы бывшего первого заместителя гендиректора РКЦ "Прогресс" Константина Наумова на продление ареста до 19 июля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Константина Наумова задержали 13 февраля 2019 г. по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в УФСБ России по Самарской области возбудили 19 декабря 2018 года.

По версии следствия, Наумов утвердил решение о заключении фиктивного договора с ООО "Технокомплектлинии". Подрядчик должен был выполнить работы по аттестации комплексов 400-05. В итоге, как считает следствие, "Технокомплектлиниям" перечислили деньги за работы, которые на момент подписания договора фактически были уже произведены. Ущерб оценивается в 4,9 млн рублей.

Стало известно, за что задержали бывшего топ-менеджера РКЦ "Прогресс" Наумова Стало известно, за что задержали бывшего топ-менеджера РКЦ "Прогресс" Наумова
В четверг, 14 февраля, суд Самарского района Самары рассматривал ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю гендиректора АО РКЦ "Прогресс" по экономике и финансам Константину Наумову.

Константина Наумова уволили с "Прогресса" в июле 2018 года.

17 февраля Самарский районный суд арестовал его на два месяца. 12 апреля срок содержания под стражей был продлен еще на два месяца и семь суток — до 19 июля 2019 года.

Наумов попытался обжаловать это решение, однако сегодня жалоба была оставлена областным судом без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции без изменения и оно вступило в законную силу.

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