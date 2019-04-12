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Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс" Наумову

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 апреля, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Елены Грибовой удовлетворил ходатайство следствия о продлении подозреваемому в мошенничестве бывшему первому замгендиректора АО РКЦ "Прогресс" Константину Наумову содержания под стражей на два месяца и семь суток — до 19 июля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Константина Наумова задержали 13 февраля 2019 г. по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело УФСБ России по Самарской области возбудили 19 декабря 2018 года.

По версии следствия, Наумов утвердил решение о заключении фиктивного договора с ООО "Технокомплектлинии". Подрядчик должен был выполнить работы по аттестации комплексов 400-05. В итоге, как считает следствие, "Технокомплектлиниям" перечислили деньги за работы, которые фактически были уже произведены на момент подписания договора. Ущерб оценивается в 4,9 млн рублей.

Константина Наумова уволили из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.

17 февраля Самарский районный суд арестовал его на два месяца — до 13 апреля 2019 г. включительно. 27 февраля областной суд рассмотрел жалобу адвокатов на меру пресечения, оставил ее без изменений, но на день сократил срок ареста — до 12 апреля.

Теперь срок содержания под стражей продлили еще на два месяца и семь суток — до 19 июля 2019 года.

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