В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, в Кинель-Черкасском районе жители отметили День Святой Троицы.

В храмах, украшенных березовыми ветками, цветами и свежескошенной травой, прошла торжественная литургия. На Троицу духовенство совершает богослужение в облачениях зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление.

А уже на берегу Кинеля в Кандарихиной роще развернулись широкие народные гулянья. На праздник в Кинель-Черкасский район приехали гости из девяти районов и городов области: Отрадного, Самары, Кинеля, Алексеевского, Похвистневского, Исаклинского, Кинельского, Сергиевского и Шенталинского районов. Они поучаствовали в театрализованном действе, главными героями которого выступили богиня Лада и ее спутник Садко. Гости гуляний водили хороводы вокруг главного символа праздника — березы. По традиции на ветки дерева принято завязывать ленты, загадывая при этом желания.

Всего в течение дня работали 13 интерактивных площадок. Больше всего людей собралось на "Хлебосольной поляне". Здесь каждое сельское поселение обыгрывало фольклорные традиции и удивляло хлебосольством.

Фестиваль вошел в программу регионального проекта "Культурное сердце России", который проводится по поручению главы региона Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура". Муниципалитеты провели опрос среди жителей — каким они видят свое лето, какие мероприятия хотят посетить и в каком качестве. По итогам опроса каждый муниципалитет сформировал свою летнюю культурную программу.