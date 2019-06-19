Самарская таможня назначила штрафы за правонарушения в 1,2 млрд рублей

873 постановления о привлечении к административной ответственности за правонарушения, выявленные самарскими таможенниками, вынесено с начала 2019 года.

Штрафные санкции за административные правонарушения составили свыше 1 млрд 196 млн руб., конфисковано предметов правонарушений на сумму более 68 млн рублей.

Наиболее характерными для Самары являются правонарушения, совершаемые пассажирами в Аэропорту Курумоч при перемещении ими товаров через таможенную границу ЕАЭС.

В частности, это нарушение валютного законодательства, недекларирование коммерческих партий товаров (товары народного потребления) , алкоголя, табака, холодного оружия и лекарственных препаратов. Санкции за недекларирование товаров достаточно суровы – от крупного штрафа до конфискации перемещаемого товара.

Что касается юридических лиц, то здесь значительное количество нарушений связано с нарушением порядка и сроков предоставления форм статистического учета и отчетности, которые участники внешнеэкономической деятельности обязаны подавать в таможню при перемещении товара с государствами-участниками ЕАЭС.