Владимир Кошелев принял участие в заседании инвестиционного клуба "Деловой России"

18 июня в "Деловой России" с участием члена Координационного совета, председателя комитета по строительству Владимира Кошелева прошло заседание инвестиционного клуба по направлению "Инвестиции в проекты девелопмента, в производство строительных материалов и конструкций, в технологии "умного" города".

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