Владимир Кошелев принял участие в заседании инвестиционного клуба "Деловой России"

18 июня в "Деловой России" с участием члена Координационного совета, председателя комитета по строительству Владимира Кошелева прошло заседание инвестиционного клуба по направлению "Инвестиции в проекты девелопмента, в производство строительных материалов и конструкций, в технологии "умного" города".
О программах, предоставляемых для бизнесменов, подробно рассказали представители государственных институтов развития. Восемь инвестиционных проектов обсуждались экспертным сообществом: представителями Минстроя и Минпромторга России, фонда "Сколково", АО "ДОМ.РФ", ООО "ВЭБ Капитал", корпорации и банка МСП, ФРИИ, Фонда развития промышленности, департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московского экспортного центра.