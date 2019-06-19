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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев принял участие в заседании инвестиционного клуба "Деловой России"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 июня в "Деловой России" с участием члена Координационного совета, председателя комитета по строительству Владимира Кошелева прошло заседание инвестиционного клуба по направлению "Инвестиции в проекты девелопмента, в производство строительных материалов и конструкций, в технологии "умного" города".

Фото: Фото предоставлено автором

О программах, предоставляемых для бизнесменов, подробно рассказали представители государственных институтов развития. Восемь инвестиционных проектов обсуждались экспертным сообществом: представителями Минстроя и Минпромторга России, фонда "Сколково", АО "ДОМ.РФ", ООО "ВЭБ Капитал", корпорации и банка МСП, ФРИИ, Фонда развития промышленности, департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московского экспортного центра.

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