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Футбол Спорт

На "Самара Арене" пройдут соревнования VIII российско-китайских молодежных летних игр

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июня, в рамках VIII российско-китайских молодежных летних игр на "Самара Арене" состоятся футбольные матчи между командами РФ и Китая. Игра юношей состоится в 11:00, матч девушек — в 18:00.

Стоимость билетов — 50 руб. (места в секторах с А104 по 108). Купить их можно на сайте https://smr.kassir.ru/, а также в кассе стадиона (около GATE 3) завтра с 9:00 (только наличные средства)

Вход зрителей — через GATE 3 (район 7-го проезда).

Проезд автомобилей на стадион проходит с Московского шоссе по ул. Дальняя до 7-го проезда, где открыты парковки.

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