На улице Стара-Загоры укладывают плитку

В Самаре началось комплексное обновление улицы Стара-Загора. В этом году "от фасада до фасада" отремонтируют 1,8 км в границах улиц Советской Армии и Ново-Вокзальной, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, это второй объект, который приведут в порядок по трехлетнему контракту жизненного цикла. Первый - улица Победы между ул. Елизарова и пр. Кирова. На обоих участках работает ООО "НПФ "XXI Век". По контракту компания берет на себя всесезонное содержание в течение трех лет.

Ремонт ул. Стара-Загора стартовал на тротуарах — на отрезке от ул. Советской Армии до ул. XXII Партсъезда начали укладывать плитку. Движение пешеходов организовано по одной стороне улицы (в направлении "в город"). Затем рабочие переместятся на противоположную сторону.

Сейчас специалисты подрядной организации трудятся днем. В последующем, когда начнется фрезерование, подготовка покрытия проезжей части и укладка нового асфальтобетона, работы будут вестись круглосуточно, преимущественно ночью.

Фронт работ составляет почти 32 тыс. кв. метров. Запланировано фрезерование, укладка выравнивающего слоя проезжей части, устройство верхнего слоя покрытия дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона, ремонт инженерных коммуникаций, тротуаров (часть будет с плиточным покрытием, часть — с асфальтобетонным), газонов, нанесение разметки, ремонт светофоров, дорожных знаков, оборудование ограждающими конструкциями.

Завершить работы подрядчик должен до конца октября. "Однако есть намерения выполнить работы с опережением срока — ориентировочно до начала сентября", — сообщили кураторы из МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство".

"В 2020 году комплексный ремонт на улице Стара-Загора планируется продолжить — на следующем участке от улицы Ново-Вокзальная до улицы Ташкентская. Общая сумма средств, направленных для этих целей, включая трехгодичное содержание объектов, составит более 300 миллионов рублей", — пояснил директор МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов.

