В Советском и Кировском районах Самары не будет горячей воды из-за гидравлических испытаний

С 20 июня по 3 июля в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей от Безымянской ТЭЦ и, частично, Самарской ТЭЦ будет приостановлено горячее водоснабжение в части Советского и Кировского районов, сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Ограничения коснутся жителей домов в пределах улиц: пр. Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, Георгия Ратнера, 22 Партсъезда, Победы, Промышленности, Заводского Шоссе, Красных Коммунаров.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону "горячей линии" "ПТС" 279-65-00 или в круглосуточную приемную teplo.energy.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.