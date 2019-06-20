В преддверии сабантуя в Камышлинском районе провели старинный обряд

В селах Старое Ермаково и Камышла в преддверии Х всероссийского сельского сабантуя, который состоится 29 июня, провели красивый старинный обряд - предпраздничный сбор подарков (яулык жыю - "сбор вещей" или "сбор платков").

Молодежь с песнями разъезжала из одного конца деревни в другой, собирая полотенца, платки, отрезы материи и т.д., которые прикрепляют к уздечкам коней или подвешивают на специальный длинный шест. Если же лошади не было, то юноши обвязывались крест-накрест через плечо двумя полотенцами, на которые и вешали подарки.

Среди даров - вышитые невестами яркие полотенца, подарок молодой снохи - яшь килен. Никто из жителей деревни не мог отказать сборщикам подарков для победителей в будущих состязаниях - батыров, и ни один батыр не должен остаться без подарков.

"Вот так и должно быть: молодежь поет, радует старших, старшие передают обычаи, а маленькие детишки наблюдают и учатся", - поясняет местный житель Рамис Гильманов. В этот день до позднего вечера не смолкают песни и веселый шум.

"Это старинный обряд, который проводится перед Сабантуем. Все его очень ждут. Собираем полотенца, платки и другие подарки, которые затем вручат победителям различных конкурсов и соревнований, - говорит пенсионер из Старого Ермаково Фаниз Рахматулин. - Я сегодня запряг в повозку свою лошадь, чтобы возить ребят от двора к двору. Стараюсь каждый год участвовать в этом мероприятии. Хотя лошадка у меня и старая, ей уже 15 лет, зато она привыкла к таким шумным торжествам".

"Дети и взрослые в татарских народных костюмах сегодня продемонстрировали много народных танцев и спели как старые, так и новые песни. Такие мероприятия сближают людей, - говорит местный педагог Ильфат Гайнутдинов. - На самом сабантуе буду оказывать волонтерскую поддержку нашим гостям и надеюсь поучаствовать в конкурсе по фигурному вождению тракторов".

Как рассказали сельчане, недавно в село Старое Ермаково на детский сабантуй тоже приезжало много гостей, и он стал еще одной репетицией всероссийского праздника 29 июня.

"Все прошло с большим размахом. Состоялась большая концертная программа. На сцену один за другим поднимались дети, которые исполняли песни и танцы, читали стихи, - отметила заведующая Камышлинской межпоселенческой центральной библиотекой Римма Галимуллина. - А на площадке ребята показывали силу и ловкость, проявляли смекалку в конкурсах. Победители получали призы. Сабантуй удачно сочетает в себе традиционную и современную культуру, именно потому праздник и пользуется такой любовью".

Не менее торжественно сбор подарков прошел и в Камышле. Один из участников обряда Ринат Рафагутдинов готовит свою лошадь к скачкам на Сабантуе. "Каждый день объезжаю ее, но сам участвовать не буду, стар стал, - рассказал он. - Поскачет тот, кто помоложе, и я почти уверен, что ему достанется один из призов, подаренных сегодня нашими односельчанами. У нас хорошая кобыла-пятилетка, и мы уже завоевывали призы на различных соревнованиях. Скачки, по-моему, стали самым зрелищным моментом праздника".

Гостей сабантуя будут угощать национальными блюдами. Одно из них - пирог губадия. В день сбора платков мастер-класс по его приготовлению провела жительница Камышлы Хакима Мамина, которая рассказала о традициях татарской кухни.

29 июня состоится торжественное открытие Х всероссийского сельского сабантуя и начнется оно с театрализованного сбора подарков.