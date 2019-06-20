Определены победители регионального этапа фестиваля ПФО "Театральное Приволжье"

Экспертная комиссия Самарской области подвела итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье", в котором участвуют детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы региона.

Напомним, фестиваль-конкурс в рамках Года театра в России в Приволжском федеральном округе организован впервые. Фестиваль проводится под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Первый этап фестиваля - региональный. С апреля региональные экспертные комиссии отсматривали представленные на конкурс видеоверсии работ самодеятельных театральных коллективов, лучшие стали участниками очного этапа конкурса и показали спектакли комиссии и зрителям.

В Самарской области очный этап состоялся 17-18 июня. В первый день на сцене СГИКа выступили два молодежных театра - студенты учебного театра вуза подготовили спектакль "Аленький цветочек", а учащиеся Самарского областного училища культуры и искусств представили постановку "Звериные истории".

18 июня в Самарском областном центре социализации молодежи состоялись показы детских и школьных театров. Первыми на сцене выступили ребята из детского народного театрального коллектива "Смешные непоседы" муниципального района Кошкинский с постановкой "Душа подушки". Затем свой мюзикл "Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями" представили ученики самарской эстрадной студии "Дорога добра".

Жюри оценило профессионализм постановок и выбрало лучших. В номинации "Лучший студенческий коллектив" победила студенческая группа СГИКа, в номинации "Лучший школьный коллектив" победителем стала эстрадная студия "Дорога добра".

"Здорово, что в фестивале участвовали такие разные коллективы, что так сильно движение самодеятельного театра. Естественно, у коллективов разный уровень исполнительского мастерства, разный репертуар, но впечатление осталось очень приятное", - отметил член жюри, руководитель смены "Культурный БУМ!" молодежного форума ПФО "iВолга 2.0" Сергей Кривчиков.

Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном этапе фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября. Видеоверсии спектаклей, прошедших региональный отбор, будут размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф и транслироваться по ТВ.

Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие с помощью интернет-голосования.

По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и лучшие школьные театры ПФО, а также победители в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса". Лауреаты конкурса в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители - памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей.