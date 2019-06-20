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ЖКХ и благоустройство Общество

"СКС" представили годовой отчет за 2018 год властям и общественности

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 июня ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") провели публичные слушания по годовому отчету компании за 2018 год. В конференц-зале отеля "7 Авеню" собрались представители ОАО "Российские коммунальные системы", областных и городских властей, депутаты всех уровней и общественники.

Фото: предоставлено ООО "Самарские коммунальные системы"

Модерировал мероприятие директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ Михаил Кузнецов, который отметил, что практика обсуждения итогов работы компании в таком открытом формате — достаточно новая не только для Самары, но и для России в целом. Особенно учитывая, что "Самарские коммунальные системы" (входит в холдинг "Российские коммунальные системы") — компания, работающая в сфере ЖКХ, где имеет значение как прозрачность воды, так и прозрачность работы.

Председатель Совета директоров ОАО "Российские коммунальные системы" Григорий Терян в своем докладе рассказал о стратегии развития и итогах 2018 года, отметив, что компания расширила свое присутствие в российских регионах в прошлом году и теперь представлена в 8 субъектах РФ. В Пензе РКС начали производственную деятельность в качестве управляющей компании и держателя актива ООО "Горводоканал".

Григорий Терян подчеркнул, что в РКС решение о ежегодном проведении публичных слушаний в регионах приняли неспроста: "Мы — пионеры в коммунальной сфере, которая исторически всегда была не очень открыта и прозрачна. Мы решили, что хотим быть открытыми и в диалоге с властью, с потребителем. За этим будущее, мы надеемся, что рано или поздно все компании в сфере ЖКХ последуют нашему примеру".

Председатель совета директоров РКС заявил, что "Самарские коммунальные системы" — одно из передовых предприятий в рамках контура РКС и представлены командой, которая уже выполнила поставленные задачи. Григорий Терян отметил и положительную практику работы компании с должниками за воду, при которой особый акцент сделан на злостных неплательщиков, а к тем, кто задолжал, находясь в трудных обстоятельствах, помогают составить комфортный график погашения.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков напомнил, что компания с 2012 года приняла на себя обязательства по водоснабжению и водоотведению потребителей Самары. "По условиям договора аренды городского имущества мы должны были улучшить показатели работы по пяти основным критерием, этого нам удалось достичь уже в 2015 году, и мы продолжаем эту работу", — рассказал директор "РКС-Самара".

По его словам, бытует мнение, что самое главное — только замена труб, но она не решает все задачи. В компании сосредоточили усилия и на том, чтобы привести в порядок основные сооружения, от которых зависит водоснабжение и водоотведение. Колоссальная работа была проведена по гидромодели, когда отрегулировали давление в системе в целом по городу. Комплексный подход, включающий замену труб, ремонт водоводов, работы на очистных сооружениях и в канализационных сетях, привел к улучшению показателей. На 1 января 2019 года мероприятия инвестпрограммы выполнены на 2,2 млрд рублей. Показатель аварийности системы водоснабжения снизился с 1,16 единицы на километр в 2013 году до 0,89 в 2015-м, и до 0,8 — в 2018 м. Количество отказов в системе водоснабжения уменьшилось с 1850 до 1429 в 2015-м и составило 1293 в прошлом году. Количество засоров системы водоотведения уменьшилось с 10,75 ед/км до 5,35 в 2015-м и до 4,8 — в 2018-м.

Почти в 2 раза снизились потери воды, существенно уменьшился и удельный расход электроэнергии. Для снижения количества засоров постоянно ведётся профилактическая промывка канализационных сетей. Владимир Бирюков также подробно рассказал об обновлении парка оборудования и транспорта, о масштабной работе с должниками, кадровой и социальной политике.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко отметил слаженную работу "РКС-Самара" и подчеркнул, что почивать на лаврах нельзя, а перспективной задачей остается ликвидация задолженности населения и управляющих компаний за холодную воду и канализацию на 1,3 млрд рублей, с решением которой власти готовы помогать.

Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев озвучил несколько предложений, среди которых — работа компании с подрастающим поколением в плане бережного отношения к ресурсам.

Григорий Терян отметил, что в РКС подумают над этим предложением и в перспективе могут начать такие проекты.

Свои вопросы и предложения также озвучили депутаты Думы г. о. Самара и Самарской губернской думы, представители общественности. Спрашивали и о работе с поставщиками, много ли среди них местных компаний. Владимир Бирюков отметил, что "РКС-Самара" на конкурсной основе уже взаимодействует с самарскими и тольяттинскими компаниями.

В конце заседания руководитель управления оперативного мониторинга областного министерства энергетики и ЖКХ Алексей Коробков наградил почетными грамотами минэнерго за многолетний и добросовестный труд и личный вклад в развитие ЖКХ Самарской области технического директора "РКС-Самара" Дмитрия Ракицкого, директора по экономике и финансам "РКС-Самара" Артема Бадьянова, директора по правовым и корпоративным вопросам "РКС-Самара" Александра Станкевича.

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