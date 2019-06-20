С 1 июля в Самаре вырастут тарифы за воду

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области скорректировал тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Самарские коммунальные системы".

С 1 июля кубометр воды будет стоить 31,6 руб. с учетом НДС (сейчас 28,21 руб.), услуга водоотведения обойдется в 17,39 руб. (сегодня - 14,99 руб.). Следующее повышение цен ожидается через год - 1 июля 2020 года: тариф за водоснабжение установлен 35,08 руб., за водоотведение - 19,3 рубля. В 2021 году цены будут составлять 36,48 и 20,08 руб., соответственно.