Спасатели Сызрани вытащили из воды тонувшего парня

В четверг, 20 июня, в 12:25, находившиеся на патрулировании городского сызранского пляжа № 1 спасатели поисково-спасательного отрада Сызрани заметили, что молодой парень начал тонуть, сообщили в ПСС Самарской области.

Не теряя ни минуты, спасатели вытащили уже ушедшего под воду молодого человека на берег. Спасенным оказался 17-летний юноша. Он наглотался воды и потерял сознание. Спасатели провели реанимационные мероприятия и вернули его к жизни.

В 12:45 сотрудники чрезвычайной службы передали парня врачам скорой медицинской помощи для перевозки в городскую больницу на обследование.