Подведены первые итоги VIII российско-китайских молодежных летних игр в Самаре

В пятницу, 21 июня, завершаются VIII российско-китайские молодежные летние игры. Гандболистки и бадминтонисты сыграют третьи матчи серии, а велосипедисты, волейболисты, футболистки и пловцы совершат экскурсию по Самаре. Вечером участники представят совместные номера художественной самодеятельности.

В программу игр-2019 включены два вида спорта, в которых гости выступают в роли учеников — гандбол и художественная гимнастика. И два вида, турниры в которых проходят с доминированием гостей из Китая — бадминтон и пляжный волейбол. А вот в плавании, футболе, велоспорте и тхэквондо силы соревнующихся оказались примерно равны.

Гандболистки сборной России (ее основу составили 10 игроков КСДЮСШОР-10 "Олимп" и тренерский штаб из Тольятти) выиграли дважды на площадке "Молодежного" — 30:20 и 39:22. А с помощью чемпионок мира и Олимпиады на совместной тренировке научили подруг-соперниц некоторым тонкостям игры.

Российские бадминтонисты в первом из трех матчей на кортах СК "Грация" проиграли со счетом 1:8. Единственное очко нашей команде принес победитель первенства страны Георгий Карпов из Москвы, обыграв Е Хаокуня — 21:14, 21:16. Остальные поединки (четыре личных матча у юношей и девушек, четыре парные встречи и один микст) завершились в пользу Китая.

Проиграл и самарец, двукратный победитель первенства России-2019 в личном и парном разрядах Илья Ким. Он уступил Ван Чжэнсину — 7:21, 7:21. "Несколько месяцев назад я не мог представить, что буду играть дома против лучших молодых игроков из Китая, с которыми мы провели совместную тренировку. Опыт, полученный в матчах, поможет и мне, и сборной России успешно сыграть на первенстве Европы", — уверен Ким.

Подавляющее преимущество сборной Китая в пляжном волейболе — за два дня сборная России юношей и девушек выиграли только одну из 12 встреч. Волейболистки Полина Егорова/Анна Козлова обыграли Китай-1 (Го Чжиминь/Ли Чжаосинь) — 2:0 (24:22, 21:16). Близка к победе над Китаем-2 (Хан Тин/Янь Ваньхун) была Россия-1: Валерия Забара/Александра Пантелеева выиграли первый сет 21:15, но уступили 16:21 и 13:15.

Турнир по тхэквондо (олимпийская версия ВТФ) в "МТЛ Арене" завершился победой сборной России. Но после двух соревновательных дней по золотым медалям была ничья — 2:2.

В весе 63 кг у юниоров первенствовал китаец Чжан Юйсень, вторым стал Чжан Яньхао, а третье место заняли россияне — Ханмагомед Рамазанов из Дагестана и Иван Арбузов из Ростова-на-Дону. Россияне восстановили равновесие победой в турнире юниорок: выиграла петербурженка Лилия Хузина, второе место у Син Цзянь.

Набрав 728 очков против 592 у соперника, Кубок за общекомандную победу взяла сборная России. А Союз тхэквондо РФ решил оставить этот трофей в музее министерства спорта Самарской области на пожизненное хранение.

Юношеская команда РФ по футболу была составлена из воспитанников Академии им. Коноплева, "Лады" и ЦПФ-"КС". Волжане одержали две победы со счетом 2:1. Третий матч на поле "Самара Арены" оказался упорным и завершился со счетом 0:0.

Упорными получились и матчи женских команд. Уступив 0:2 в первом поединке, во втором подопечные Мэттью Росса открыли счет и пропустили гол с пенальти на последних минутах — 1:1. В атаке, приведшей к назначению 11-метрового, приняла участие самарчанка София Иванова.

В командной гонке велоспорта среди мужчин две китайские команды вступили в упорную борьбу за второе место. Первыми финишировали российские спортсмены: самарцы Денис Савельев и Никита Сафронов и саратовцы Александр Березняк и Михаил Туляйкин. В критериуме из 32 кругов, где после каждого второго круга начислялись очки, лидеры несколько раз менялись. В итоге Туляйкин стал первым, опередив Дениса Савельева.

В программе российско-китайских игр — не только спортивные состязания. Ежедневно для участников соревнований организовывались экскурсии по Самаре и прогулки по Волге на теплоходе. А в среду гостям презентовали инновационный проект "Стань чемпионом".

Китайской и российской делегациям показали новое оборудование и программу для определения предрасположенности детей к занятиям тем или иным видом спорта. В обновленную версию входит 130 показателей вместо прежних 45. Кстати, с июля Самара станет единственным регионом в стране, где дети 6-12 лет могут пройти бесплатное тестирование по этой обновленной программе.