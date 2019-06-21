Кто получит право работать без онлайн-касс?

С 1 июля 2019 года россиян ожидает "третья волна" перехода на контрольно-кассовую технику (ККТ). Однако в сети уже появились сообщения, что чиновники предлагают отсрочить переход для некоторых видов бизнеса до 2021 года. О том, каких изменений ждать, рассказывает "Консультант Самара".

С 01.07.19 применять ККТ обяжут следующие категории налогоплательщиков:

организации и ИП на любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;

ИП, применяющие ЕНВД и патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников;

ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;

организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

Также ККТ необходимо применять при:

осуществлении организациями и ИП расчетов с физическими лицами в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа);

предоставлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт;

осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов;

предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;

предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы.

Установлены дополнительные реквизиты, которые необходимо указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности в следующих случаях:

при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием наличных денег или с предъявлением электронных средств платежа;

при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей при сумме расчета, равной или превышающей 15 тыс. рублей;

при получении страховой премии или при страховой выплате.

Независимо от системы налогообложения касса потребуется в следующих случаях:

прием денег от физлица через банк. То есть с июля любые расчеты с физлицами требуют применения ККТ, если нет специальной льготы;

удержание из зарплаты долга за проданные сотруднику товары, работы, услуги;

продажа билетов в общественном транспорте. Можно использовать удаленную кассу, а вместо кассового чека выдавать билет с QR-кодом; прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги (кроме ТСЖ и ЖСК) Если оплата от физлиц принимается не в вашем офисе, допустимо использовать удаленную кассу, выдавать чек клиенту только по его запросу, проводить операцию через ККТ в течение пяти рабочих дней со дня поступления денег на счет;

займов для оплаты товаров, работ, услуг;

выдача или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (например, отступного).

Обратите внимание: если расчет ведется между организациями, ИП по безналу (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую карту), то применять ККТ по-прежнему необязательно.

Зачет и возврат авансов

С июля закончится действие отсрочки, позволяющей не применять кассу при зачете и возврате аванса. По новым правилам, если аванс вносит физлицо, продавцу нужно учесть два нюанса:

при зачете или возврате полной предоплаты, которую покупатель вносил не в вашем офисе или магазине, можно отправить ему электронный чек и не печатать бумажный;

по ряду сделок, например перевозке, услугам связи, услугам в сфере культурно-массовых мероприятий, зачеты авансов за расчетный период можно включить в один чек. То же самое можно сделать с возвратами авансов. Такой чек отправляется в налоговую и не передается клиенту. Перечень сделок недавно расширили, а также разрешили пробивать чек не позднее 10 календарных дней (а не первого рабочего дня, как раньше) после окончания расчетного периода.

Если в июле планируется зачет или возврат аванса, внесенного организацией или ИП, нужно обратить внимание на форму оплаты. При расчетах наличными или по карте продавцу придется применить ККТ (в других случаях, например при оплате через систему "клиент-банк", — нет). Если сделка единична и не планируется покупка кассы, возможно, стоит провести зачет или аванс до наступления июля или договориться о безналичном переводе аванса.

Кому дали льготу

7 июня вступил в силу закон с послаблениями для некоторых сфер бизнеса. Так, ККТ не нужна, когда:

ИП без сотрудников продает товары собственного производства, выполняет работы или оказывает услуги (освобождение временное, до июля 2021 года);

в розницу продаются бахилы (в том числе через автоматы);

ИП сдает в наем жилые помещения вместе с машино-местами в МКД;

ТСЖ или ЖСК принимает от физлиц по безналу (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую карту) деньги за коммуналку или за услуги, оказанные участникам этой организации;

организации оказывают услуги в сфере образования, культуры, спорта и получают от физлиц оплату по безналу (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую карту);

ИП продает билеты в государственный или муниципальный театр с рук или с лотка без использования сетей связи.

Если ваши операции не попадают под исключения, нужно купить кассу, настроить ее и зарегистрировать в налоговой. О том, как сделать это правильно, читайте в нашем материале.

Важно: введение новых льгот до конца текущего месяца не исключается!

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