Предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях в "рабочую субботу"

До завершения третьего этапа кассовой реформы осталось 10 дней. У предпринимателей Самарской области есть еще возможность успеть в установленный законодательством срок перейти в режим ведения бизнеса "в цифре": зарегистрировать современные онлайн-кассы и воспользоваться правом на государственную поддержку в виде налогового вычета в размере 18 тысяч рублей при условии регистрации ККТ не позднее 30 июня 2019 года.

Завтра, в субботу, 22 июня 2019 года, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам регистрации онлайн-касс.

С 10.00 до 15.00 часов специалисты налоговых инспекций примут заявление на регистрацию ККТ и зарегистрируют ее, ответят на вопросы представителей предпринимательского сообщества об особенностях работы с современным кассовым оборудованием, регистрации онлайн-касс с помощью электронного сервиса, разъяснят порядок предоставления налогового вычета как компенсации затрат на приобретение ККТ нового поколения.

Кроме того, в целях координации взаимодействия и оперативного реагирования организована работа телефона горячей линии регионального налогового ведомства: +7 (846) 933-53-23. Предпринятый комплекс мер направлен на обеспечение комфортных условий перехода на новый порядок применения ККТ. В июне отмечена волна активности бизнеса. Если ранее парк новой контрольно-кассовой техники пополнялся в среднем до 100 онлайн-касс ежедневно, то за последние три дня зарегистрировано уже свыше 1 тысячи единиц современных касс.

Необходимо напомнить, что с 1 июля 2019 года применение контрольно-кассовой техники станет обязательным практически для всех категорий налогоплательщиков. Уже третий год подряд 1 июля является контрольной точкой российской кассовой реформы: в 2017 году кассовые аппараты с ЭКЛЗ были заменены на современные модели, в 2018 году на онлайн-кассы перешли предприятия средней и малой торговли, в 2019 году обязанность применения ККТ возникнет у налогоплательщиков "третьей волны", в частности это — организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели без наемных работников на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли и общественного питания. Отсрочка на два года — до 1 июля 2021 года — предоставляется федеральным законодательством двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства. Для перепродавцов товаров отсрочка применения ККТ законом не предусмотрена, а это означает, что с 1 июля 2019 года индивидуальные предприниматели без наемных работников, в том числе в сфере торговли, обязаны использовать онлайн-кассы.

На сегодняшний день на территории 63-го региона зарегистрировано 56 тысяч онлайн-касс, что превышает дореформенный показатель более чем в 2 раза. "Гражданский контроль" в сфере применения ККТ со стороны потребителей становится обычной практикой.