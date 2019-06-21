Определились соперники "Крыльев Советов" на зарубежном сборе

В рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 24 июня по 7 июля "Крылья Советов" сыграют с "Хайдуком", "Целье" и "Краснодаром", сообщает пресс-служба самарцев.

29 июня волжане встретятся с футбольным клубом "Хайдук" из Хорватии. 6 июля "Крылья" сыграют со словенской командой "Целье". В заключительный день сбора, 7 июля, соперником команды станет "Краснодар", который в числе других команд РПЛ также проводит свой сбор в Австрии. О точном времени контрольных матчей будет сообщено позднее.

"Хайдук" из Сплита является одним из самых популярных и титулованных клубов Хорватии, а также постоянным участником еврокубков. К грандам, но уже отечественного футбола, можно отнести "Краснодар". В сезоне 2019/20 "быки" заняли третье место в РПЛ и завоевали путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Клуб "Целье" из Словении — постоянный участник главной лиги своей страны. В завершившемся розыгрыше команда заняла пятое место в Чемпионате.