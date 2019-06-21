В Самаре десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Самаре 21 июня из-за коммунальной аварии в Куйбышевском районе без холодной воды остались 74 многоквартирных дома, два детсада, поликлиника и школа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В 10:50 сотрудникам экстренной службы сообщили об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм на Пугачевском тракте, 43. На время ремонта без холодной воды остались несколько десятков жилых домов и четыре социально значимых объекта. Восстановить подачу воды планируют в 22:00 21 июня.