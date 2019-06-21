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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 21 июня из-за коммунальной аварии в Куйбышевском районе без холодной воды остались 74 многоквартирных дома, два детсада, поликлиника и школа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

В 10:50 сотрудникам экстренной службы сообщили об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм на Пугачевском тракте, 43.

На время ремонта без холодной воды остались несколько десятков жилых домов и четыре социально значимых объекта.

Восстановить подачу воды планируют в 22:00 21 июня.

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