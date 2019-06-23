Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов может вернуться в "Крылья Советов", сообщает riafan.ru.

По информации источника издания, 28-летний футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Кроме "Крыльев" у спортсмена есть вариант перейти в "Уфу". При этом в обоих случаях футболист перейдет на правах аренды.

Напомним, Цаллагов перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в январе 2017 г. за 400 тыс. евро. Футболист не закрепился в составе петербуржцев и регулярно отдавался в аренду: в столичное "Динамо" и казанский "Рубин", где защитник провел прошлый сезон.

На его счету Цаллагова в завершившемся чемпионате страны 16 матчей и одна результативная передача. Контракт с "Зенитом" истекает летом следующего года.