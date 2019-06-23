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Футбол Спорт

Александр Самедов покидает "Крылья Советов"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Александр Самедов не будет играть за "Крылья Советов" в предстоящем сезоне РПЛ, сообщил samara.kp.ru председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.

"Решили расстаться по обоюдному согласию. Это, с одной стороны, и хорошо, будут играть самарские воспитанники", — сказал Фетисов.

Напомним, Самедов перешел в "Крылья" из "Спартака" в январе 2019 г. на правах свободного агента. За самарцев он провел девять матчей. Конец сезона Самедов пропустил из-за травмы.

Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб планирует сохранить игрока в команде.

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