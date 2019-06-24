В Самаре завершились VIII российско-китайские молодежные летние игры

21 июня в Самаре в амфитеатре на склоне площади Славы состоялась церемония закрытия VIII российско-китайских молодежных летних игр. На протяжении недели более 400 спортсменов из РФ и КНР в возрасте от 13 до 19 лет выступали в соревнованиях по 8 видам спорта.

По результатам VIII российско-китайских молодежных летних игр сборная команда РФ была сильнее в гандболе, тхэквондо, футболе и художественной гимнастике, а спортсмены Китайской Народной Республики первенствовали в бадминтоне, велоспорте — шоссе, пляжном волейболе и плавании.

"Конечно, на этих играх была спортивная составляющая, элемент спортивного противостояния. На спортивных площадках всегда была настоящая борьба. Но, несмотря на остроту спортивной борьбы, всегда чувствовалось дружеское отношение спортсменов друг к другу. Здесь результат — не главное. Российско-китайские молодежные игры — возможность поучиться друг у друга, перенять успешный опыт, укрепить взаимоотношения стран. В эти дни Самара стала центром российско-китайской дружбы", — сказал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

"На этих соревнованиях нет победителей и проигравших. Главное — незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся у молодых спортсменов на всю жизнь, а также теплые и дружественные отношения, сложившиеся между участниками этого спортивного праздника. От имени Министерства спорта РФ благодарю правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова за прекрасную организацию игр, традиционное гостеприимство и теплую встречу на самарской земле. Отдельные слова благодарности всем, кто был задействован в организации игр. Совместная работа позволила провести игры на самом высоком уровне", — отметил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

"VIII российско-китайские молодежные летние игры были проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием. Приятно, что правительство региона уделило такое внимание подготовке и проведению соревнований. На протяжении всех соревновательных дней была хорошая атмосфера. Уверен, проведение этих игр укрепит взаимоотношения России и Китая. Отдельно хочу сказать, что Самара — очень красивый город, который оставил самые приятные впечатления", — отметил руководитель отдела молодежного спорта Генеральной администрации Китая по спорта Вэнг Ли Вэй.

"Очень понравился город Самара. Здесь очень открытые, доброжелательные и приветливые люди. Я нашла здесь много новых друзей среди российских спортсменов. Если бы у меня была такая возможность, я бы с огромным удовольствием привезла в Самару своих родственников и друзей", — призналась тхэквондистка команды Китая Ли Сян.

Следующие III российско-китайские молодежные зимние игры пройдут в Китае в 2020 году.