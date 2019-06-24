Вопрос назначения экс-директора регоператора ТКО замом министра энергетики и ЖКХ подняли в губдуме

Вопрос о возможном назначении заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области Натальи Ржевской из "ЭкоСтройРесурса" прозвучал на заседании губернской думы 24 июня.

Депутат Михаил Матвеев поинтересовался соответствует ли действительности информация о назначении Ржевской, занимавшей до недавнего времени пост директора компании-регоператора ТКО (с мая перешла на должность замдиректора по экологическим вопросам).

Присутствовавший на заседании министр Сергей Марков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, отметив, что назначения проводятся на конкурсной основе.

Также был задан вопрос о выделении дополнительных средств на проектирование мусорных полигонов и контейнерных площадок.

Мнистр пояснил, что деньги необходим для корректировки результатов ранее исполненных контрактов. В том числе 16 млн руб. будет выделено на корректировку документации по станции перегрузки ТБО в Рождествено, которое весной оказалась в центре "мусорного скандала".